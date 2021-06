Un divertido momento se dio durante esta mañana en "Mucho Gusto", entre los conductores del espacio, Diana Bolocco y José Antonio Neme.

Mientras veían imágenes de la lluvia que se estaba produciendo en La Serena, Neme se comprometió a comprarle una sopaipilla a todos los miembros del equipo matinal. "Esto corre por mi cuenta", aseguró.

El director del espacio colocó la canción "Aleluya", dando a entender que José Antonio no sería de esas personas que suelen invitar a sus colegas a comer. Entre risas, el periodista cuestionó a sus compañeros, sentenciando: "¡Cómo son en este equipo...!".

Diana emplaza a Neme a que "pague el piso"

Diana tomó la posta y dejó en claro que esta invitación a sopaipillas "no reemplaza tu pagada de piso", provocando que el exconductor recordara que cuando a él lo contrataron en 2014 "traje un carrito de sándwich, lo pusimos allá afuera y hubo sanguchitos para todo el mundo".

Sin embargo, esto no dejó satisfecha a Bolocco, quien fue enfática en señalar que "eso fue en otra década, eso no nos sirve. Yo no estaba acá, el equipo cambió".

Asimismo le recordó bromeando que "a ti echaron de acá y te fuiste con tu buena indemnización y después te recontrataron, o sea tu ganaste plata en esta pasada", exigiéndole por esto que debe ser "una buena pagada de piso".

Por ahora el equipo del matinal deberá conformarse con las sopaipillas que Neme prometió, puesto que a pesar del emplazamiento, el periodista aseveró que no se iba a "correr" con dicho ofrecimiento.

"Mucho Gusto" se emite de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana y es conducido por José Antonio Neme, Diana Bolocco y Paulina de Allende-Salazar.

