Una sensible noticia compartió el periodista de Meganoticias, Rodrigo Sepúlveda, que tiene enlutada a toda su familia: su perro Lucas falleció.

El rostro de Mega lo informó a través de redes sociales durante este martes 22 de junio, aseverando que el deceso de su can ocurrió durante este fin de semana, sin embargo, durante esos días, no tuvo la fuerza para contarselo a sus seguidores.

Mediante historias de Instagram, en donde primero puso algunas fotos de él junto a Lucas, partió diciendo, "lamentablemente falleció nuestro Lucas, nuestra mascota que nos acompañó durante 11 años".

"He estado súper triste"

"Fue para mí un fin de semana muy duro, un fin de semana donde tuve que trabajar muchísimo, cumplir roles importantes y estuve parado por la responsabilidad que uno tiene y por el respeto a mis compañeros del canal", añadió.

Reveló que esto últimos días estuvo "deshecho" por lo sucedido. "Ustedes saben lo que yo quiero al Lucas y lo que significa él para mi señora, para mis dos hijas, era un hijo más para nosotros. Lucas era un hijo. He estado súper triste, super tirado y me he tenido que levantar porque han pasado cosas relevantes", complementó.

Asimismo, comentó que su perro estaba deshauciado desde el 2020 puesto que tenía un "tumor tremendo, el cual aguantó durante un año con una fuerza, es un verdadero héroe".

"Se nos va parte de nuestra vida, de la Renata, de la Javi, de la Paula, mío, un personaje extraordinario, porque era parte de nuestras vidas, parte de nuestra casa", remató emocionado, agradeciendo además las muestras de cariño dadas por sus seguidores.

