"Lo desconozco": Exesposa de Gonzalo Jara lo demandó por el no pago de pensión de alimentos

Una dura acusación hizo la expareja de Gonzalo Jara, Roxana Luengo, en contra del futbolista que defendió a "La Roja" en torneos tan importantes como la Copa América 2015 y 2016.

Luengo, quien de profesión es profesora de educación física, realizó una entrevista a través de Instagram, en donde reveló que actualmente tiene demandado a Jara por el pago de pensión de alimentos, y además reveló la distante relación que el deportista tiene con sus hijos.

La chilena comentó que Gonzalo "me dejó cuando mi guagua tenía un mes y medio... se fue a México y nunca más volvió. De mi hijo mayor se desentendió y a la guagua la ha visto tres veces en estos dos años".

La demanda de pensión de alimentos

La mujer cuenta que por estos días vive en un departamento propiedad del futbolista, y él le ha enviado dinero de forma esporádica. "Cada dos meses me manda un poco de dinero", aseguró.

Al darse cuenta que su exmarido estaba siendo inconsistente con su responsabilidad, decidió entablar una demanda en su contra. El tribunal ha intentado contactarse con él a través de correos electrónicos, pero no ha recibido respuesta del futbolista.

"Le dije ‘por favor mira tú correo porque te están enviando mails para que lleguemos a una mediación’. ‘No, yo no veo mis correos’. A él no le importa, él tiene secretaria. ‘Por favor míralos, porque antes que lleguemos a una demanda tenemos que llegar a una mediación’", señaló.

"Fueron tres mails que le enviaron y al final contestó que se iba a presentar con su abogado... Y el abogado de la mediación le dijo ‘esto es una mediación, no puede haber un abogado de por medio’. Le dieron fecha, no se presentó y me bloqueó de WhatsApp y ahí no volví a hablar con él", añadió.

"Me duele que su padre no vea a su hija y que no aporte económicamente. Yo no quiero lujos, no estoy pidiendo para mí. A mis hijos le han faltado muchas cosas. Lo desconozco totalmente, nunca pensé que fuera una persona sin alma y sin corazón", reflexionó.

"¿Por qué hago esto? Para que sienta o piense y de alguna manera llegar a él, a su corazón, a su cabeza. Porque los niños no se mantienen con un llamado cada dos semanas, como llama a Lucas. Gracias a Dios tengo a mis papás y a mis amigos que han sido un soporte con mis hijos", remató en la conversación que sostuvo con la periodista Cecilia Gutiérrez.

