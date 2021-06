Una de las actrices que destacó en los 90 y 2000 en las teleseries chilenas es Pamela Villalba, quien debutó hace más de 20 años en la pantalla chica.

Su primer papel lo obtuvo en la teleserie de 1996, "Loca Piel", con un rol secundario, el cual le sirvió como trampolín para en 1997 obtener un papel más importante en "Tic Tac".

Pamela Villalba en "Loca Piel"

La consolidación

Tras dichas experiencias, es en 1998 cuando adquiere el papel que realmente le entrega una relevancia mayor en la teleserie considerada "de culto" por los fanáticos del género, "Marparaíso".

En dicha ficción interpretó a Valeria, una joven que visibilizó en la sociedad chilena la anorexia. La joven padecía la enfermedad y se encontraba obsesionada por verse delgada y lograr la aceptación de los demás y que no la criticaran por su figura.

Pamela Villalba en "Marparaíso"

Dicho papel le valió aclamación de sus compañeros actores y del público, y por lo mismo, le entregaron papeles claves en "Cerro Alegre" (1999), "Fuera de control" (1999), "Corazón Pirata" (2001), "Buen Partido" (2002) y "Machos" (2003).

Pamela Villalba en "Machos"

Dicha teleserie fue su última ficción en Canal 13, puesto que en 2004 llega a TVN a la primera teleserie nocturna de la historia de la TV chilena, "Ídolos".

Pamela Villalba en "Ídolos"

Fue en esa producción que comenzó paulatinamente a alejarse de la televisión, participando en los años posteriores con papeles especiales en algunas series, hasta su retiro definitivo en 2014 tras actuar en "Mamá mechona".

¿En qué está ahora Pamela Villalba?

Cuando tenía 37 años, la esposa del también actor Remigio Remedy se atrevió y comenzó a estudiar medicina veterinaria, carrera a la cual se dedica actualmente. Un sueño que tenía desde que era joven y el cual quería cumplir a como diera lugar, confesó en una entrevista en 2019 al matinal "Mucho Gusto".

"Todo se puede hacer en la vida, yo soy una convencida de que si uno quiere algo no hay límite para eso. Yo soñé siempre con ser médico veterinario, pero cuando ya era adulto dije: ‘ya en otra vida voy a cumplir este sueño’, y no, se puede hacer en esta vida", relató, señalando además que su hija mayor estudió lo mismo que ella.

Asimismo, reveló que por ahora no tiene planes de volver de forma estable a teleseries, y solo acepta papeles que sean pequeños y le permitan convalidar el tiempo con la clínica veterinaria en la cual trabaja.

"Qué terrible decirlo, me siento un poco traicionando mi primera profesión. A mí me encanta actuar, yo lo paso demasiado bien, me fascina, pero en este momento de mi vida prefiero la medicina veterinaria", confesó.

Así luce actualmente Pamela Villalba

