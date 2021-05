El próximo 26 de mayo, la Tierra, el Sol y la Luna se alinearán de forma perfecta para generar el eclipse total, y primer eclipse lunar del año.

Este no será cualquier eclipse, ya que a la alineación de los cuerpos celestes, se suma que durante el 26 de mayo, la Luna volverá a estar en el punto de su órbita más cercano a la Tierra, por lo que el eclipse lunar se verá, aparentemente, más grande y luminoso.

Dependiendo de donde estemos parados en la Tierra, cambiará la visibilidad que tenemos del fenómeno, entre penumbral, parcial y completo. Esto se debe a que la Tierra es redonda y tiene una inclinación natural que nos coloca a diferentes distancias del satélite.

Para quienes vean un eclipse penumbral no verán un mayor cambio en la Luna, quizás solo noten cierta diferencia en la luminosidad. Durante el eclipse parcial, se verán pedazos de la luna cubiertos de negro, al igual que en un eclipse solar. Y para quienes tengan la suerte de ver el fenómeno completo, verán como el asteroide se vuelve rojo.

