El 2020 ha sido un año importante para el cantante colombiano Camilo Echeverry, quien, a pesar de la pandemia del coronavirus, ha logrado cumplir muchos de sus sueños personales y profesionales. Entre ellos están su boda con Evaluna Montaner, el lanzamiento de su primer disco “Por Primera Vez”, la compra de su primera casa en Miami y ser galardonado con su primer Latin Grammy.

Pero las celebraciones de Echeverry no se detienen. La tarde de ayer, la Recording Academy GRAMMYs anunció que el intérprete de “Tutu” había sido nominado para la categoría “Mejor álbum pop latino”.

A través de las redes sociales, el cantante publicó un video del momento en que se enteraron de esta gran noticia. En el clip muestra la reacción cuando escuchó que su primer discografía era parte de la premiación de música más importante a nivel internacional. Lo primero que hizo fue quedarse en shock con las manos en la boca, luego levantarse y abrazar a su manager, quien junto a él celebró la noticia.

“Todavía procesando que ganamos el @latingrammys y PUM. Ayer nos llega esta noticia: ¡POR PRIMERA VEZ está nominado como BEST LATIN POP OR URBAN ALBUM en los Grammy Americanos! ¡Que Dios me siga permitiendo sentir lo que siento cada vez que recibimos una nueva noticia!", escribió.

Un logro que también celebra su esposa Evaluna, que a pesar de estar viviendo en Bogotá por sus compromisos laborales, celebra a distancia cada logro de Camilo. "Mi video favorito del mundo entero” escribió al ver el video de su esposo.

Ganador del Latin Grammy

En total, Camilo estaba nominado a 6 categorías de los Latin Grammy y, aunque la competencia estaba reñida, el joven colombiano logró llevarse a casa una estatuilla como reconocimiento de su tema “Tutu”, junto a Pedro Capó.

Este logro no solo hizo feliz al cantante sino también a su familia, quienes a través de las redes sociales dejaron clara la admiración que sienten por el joven talento: “Hoy eres el ejemplo de muchos, pero pocos saben lo excelente y cuidadoso que has sido siempre en lo chiquito, en lo cotidiano. La rectitud de corazón que requiere esa mirada certera que tienes, ese brillo sincero que llevas a todos lados, te amo @camilo estoy muy orgullosa de ti”, escribió su hermana Manuelita.

Por su parte, su madre Lia, recalcó el amor que siente por su hijo y sus logros: “HABEMUS GRAMMY, Dios por delante, estamos hinchados de amor. Gracias por hacernos tan felices con tu amor inconmensurable, muy merecido, te amo”, escribió.

Más noticias de Camilo y Evaluna

Más noticias de famosos