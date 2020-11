La cantante nacional Christell Rodríguez se enfrentó a dos seguidoras en su cuenta de Instagram, luego de recibir burlas y cuestionamientos por su estado físico.

La disputa ocurrió luego que la cantante expuso en su cuenta de Instagram un video bailando el tema "Brillar" del artista Durán.

Si bien la mayoría de los comentarios que recibió Christell fueron halagadores, una usuaria le escribió: "Siempre te veo bailar lo mismo ¿Es lo único que sabes?"; a lo que la artistas respondió: "se nota que no me sigues".

"Hago videos porque me gusta"

Sin embargo, las respuestas no quedaron ahí. Otra seguidora apoyó a su par y expresó: "Y le haría bien bajar unos kilitos, si tanto le gusta la pantalla".

La indignación de la cantante, que se hizo famosa a los cinco años de edad, fue tal que escribió: "A ti te haría muy bien meterte en tus asuntos".

El hilo de la conversación se mantuvo: "Si ando metida en mis asuntos, no pierdo el tiempo haciendo videos para ganarme aceptación. Suerte linda".

Captura de pantalla: AR13

Finalmente, Christell le aclaró a su agresora: "Yo hago videos porque me gusta, no para que me acepten".

Recientemente, la exfigura televisiva de 22 años, encendió las redes tras subir unas historias mostrando su abdomen, con un texto que señalaba: "Haz ejercicio porque te gusta, por tu salud, por tu motivación propia, para mantenerte activo o por lo que tú quieras. Pero nunca lo hagas para ser bonita porque ya lo eres".

