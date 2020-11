Decenas de rumores se desataron con respecto a la relación que tenía la cantante mexicana Sofía Reyes con la familia Montaner, luego de que su expareja, Ricky Montaner, se comprometiera con la modelo argentina Stefi Roitman, a solo siete meses de haber iniciado su noviazgo.

Desde este evento, que se celebró en la ciudad de Miami junto a familiares y amigos, los seguidores de la expareja comenzaron con comparaciones, críticas y mensajes de opinión sobre este nuevo amor, que inició un par de meses después de que Sofía y Ricky anunciaran su separación en 2019, tras más de cuatro años de relación.

A pesar de estos comentarios que se han tomado las redes sociales desde el día del compromiso, la intérprete de “1,2,3” dejó atrás cualquier evidencia de “enemistad” con un posteo hecho recientemente a su excuñada, Evaluna Montaner.

Fue a través de las redes sociales que la mexicana comentó una sensual foto de la actriz venezolana: “Woww lo jooot”, escribió en la postal que ya cuenta con más de 1 millón de reacciones en la plataforma digital.

Sofía sobre la boda de Ricky Montaner

En una entrevista hecha vía web, durante la pandemia, Sofía Reyes reveló lo que piensa sobre el compromiso de su expareja, Ricky Montaner: “Yo me siento muy feliz por él y por Stef y por toda la familia. Yo sabía, yo siento que uno sabe. Desde que empezaron a salir, yo sabía que ellos se iban a casar y yo se lo dije a Riky”, comenzó revelando.

Aprovechó para asegurar que ambos se ven bien juntos y que está contenta de que su ex, que también se convirtió en su amigo, esté feliz con esta nueva etapa de vida.

“Siento que los dos se hacen muy bien y me hace muchísimo gusto. Creo que físicamente son iguales, que me parece una locura, y bueno... Me siento muy feliz por ellos y al final, siento que mi relación con Ricky hace mucho tiempo se sanó. Me dio mucho gusto y ya lo veía venir. No fue una sorpresa”, aseguró.

Con respecto a la relación que tuvo con Ricky hace poco más de un año, la joven artista de 25 años de edad asegura que la recuerda con cariño, ya que fue especial.

“Es lindo cuando compartes tanto con alguien que se vuelve tu mejor amigo y estás con esa persona 24/7, pero de repente ya no estás con esa persona. Al final fue una experiencia muy bonita la que viví con él pero ya, fue el momento que fue. Que bonito verlo feliz”, culminó.

Más noticias de Camilo y Evaluna

Más noticias de famosos