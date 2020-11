A ocho meses del nacimiento de su primer hijo Baltazar, la comediante Alison Mandel compartió íntimas fotos de lo que significa ser madre día a día y cómo su vida ha cambiado desde la llegada del niño, fruto de su matrimonio con Pedro Ruminot.

La actriz de 37 años quiso mostrar la realidad de la maternidad con tres imágenes donde aparece amamantando al bebé mientras ella está sentada en el suelo. "No todas las fotos son sonrientes, con los aros lindos, con la luz que debe ser, disfrutando de una linda tarde", comenzó diciendo sobre el contenido que decidió compartir con sus seguidores.

"La vida es esto; es estar cansada, mi casa muy sucia y desordenada, no tener tiempo ni de llamar por teléfono, no ordenar, usar la misma ropa para no pensar en elegir, olvidarme de hacer pipí", se sinceró respecto a su vida cotidiana.

Sin embargo, reflexionó que lo más importante ante todo es "detenerme a alimentar a Balti, darle besos, mirarlo mucho y llenarlo de amor. Porque el desorden y la suciedad en algún momento terminarán y no me voy a acordar pero perderme tus sonrisas y tu vida como bebito no es transable. Hoy te salió un diente y hemos festejado todo el día la situación".

"Me sentía fea"

En octubre pasado la comediante pasado también se sinceró sobre lo que ha significado la maternidad y realizó una sincera confesión sobre los cambios que experimentó su cuerpo tras el embarazo de su hijo Baltazar.

En un honesto mensaje, la actriz expresó que no intentaba vender un discurso "body positive" y respondió ''No sé (su baja de peso). Supongo que fue el estrés de la pandemia, la lactancia y el poco tiempo para sentarme a comer".

En la misma línea, la comediante relató los cambios que sufrió su anatomía: "Quedé con guata de 6 meses harto tiempo (...) hubo días que me miraba y lloraba de no reconocerme y de la cicatriz tan grande, hasta tapé mi espejo. Salía de la ducha tenía las pechugas dañadas, se te cae leche, no reconoces que está pasando".

Sin embargo, Alison destacó el lado positivo: "Siempre estuve y estoy muy consciente que mi cuerpo cambió completamente porque hizo a mi hijo tan perfecto".

