Estoy pasando unos días preciosos junto a mi esposa, recargándonos de energía, y disfrutando en calma de lo que hemos logrado en este año tan complejo, tan lleno de retos!! Paren de vez en cuando, detengan los trenes y dejen de correr... para respirar profundo y agradecer por las bendiciones! Los amamos.