#ADONDEVAMIENVASE Cada día somos más las personas que buscamos ser responsables de nuestro impacto y cuando empezamos este camino, una de las acciones más comunes que realizamos es gestionar nuestros residuos (lo que comúnmente en las casas llaman reciclar), pero a la hora de gestionarlos (lavarlos, clasificarlos, almacenarlos en nuestra casa) nos encontramos con PROBLEMAS para poder hacerlo. El más común de ellos, es que los envases no traen información suficiente para saber de qué material son o si efectivamente son reciclables o definitivamente información falsa y contradictoria como cuando una marca dice “cuidemos el medioambiente” y la realidad es que todo su packaging es inviable y solo terminará en la basura. Es por esto que necesitamos que las marcas entreguen información clara y transparente para poder reciclar y por último visibilizar que efectivamente muchos de los envases que hoy encontramos en el mercado NO PUEDEN SER RECICLADOS. Ejemplos de esto: @idealchile @somos_virutex @purinaonechile #tortillariarosa y mis envases que no puedo gestionar. Nomino a @felipecontreras_a @su_hidalgo @tarikapuy.chile @francaimboden @soylaturca @sebatorrico que se sumen a la campaña de @adc_circular para que visibilicemos y provoquemos el cambio 💚♻️ #CirculaelPlástico