Este jueves 26 de noviembre, se realizará el Herrera Holidays – Christmas Gala, una celebración que contará con alfombra roja, música, invitados especiales y el tradicional encendido del árbol de Navidad.

El evento estará inspirado en Herrera Airways, la nueva campaña navideña de la firma, que rescata elementos de la época dorada de los viajes en primera clase y los incorpora a su propuesta para estas fiestas.

La celebración podrá seguirse en vivo desde las 20:00 horas, a través de Mega.cl, YouTube y Facebook de Mega, mediante un programa digital que mostrará el paso de los famosos por la alfombra roja y los principales momentos de la jornada.

Una noche que reunirá moda, belleza y perfumería

Como parte de las actividades de la jornada, Herrera Beauty contará con un backstage de maquillaje, donde las invitadas podrán retocar sus looks y conocer las propuestas de la marca para esta temporada.

Entre las novedades se encuentra Fabulous Kiss Crystal Class, una edición limitada de su bálsamo labial, cuyo diseño está inspirado en las piedras preciosas y que cuenta con un acabado de efecto cristal y una fórmula que según la marca, proporciona hasta 24 horas de hidratación.

A este lanzamiento se suman algunas de las fragancias de Carolina Herrera, como 212, Good Girl, Bad Boy y La Bomba, que forman parte de las alternativas de la firma para regalar durante estas fiestas.

El encendido del árbol de Navidad

Uno de los principales momentos de la jornada será el encendido del árbol de Navidad, instancia que reunirá a los asistentes en torno a una de las tradiciones de esta época del año.

La ceremonia marcará el inicio oficial de Herrera Holidays, una iniciativa con la que Carolina Herrera busca celebrar la temporada navideña a través del arte de regalar, la belleza y los encuentros.

¿Dónde ver en vivo la Christmas Gala de Carolina Herrera?

Quienes quieran seguir los detalles de la Herrera Holidays – Christmas Gala podrán hacerlo a través de un programa digital de Mega, conducido por Lorena Ramírez, Cota Casteblanco e Ignacia Valenzuela, quienes estarán a cargo de mostrar el paso de los famosos por la alfombra roja y los principales momentos de la celebración.

La transmisión se podrá seguir en vivo desde las 20:00 horas, a través de Mega.cl y los canales oficiales de YouTube y Facebook de Mega.