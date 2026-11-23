El virus del papiloma humano (VPH) es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes y, según estimaciones del Ministerio de Salud, cerca del 90% de las personas contraerá este virus en algún momento de su vida. Además, está asociado a aproximadamente el 99% de los casos de cáncer cervicouterino, enfermedad que provoca la muerte de dos mujeres al día en Chile.

Si bien contraer el VPH no significa necesariamente desarrollar cáncer, la infección persistente por determinados tipos del virus es la principal causa de esta enfermedad. En este escenario, la vacunación y los controles periódicos cumplen un rol fundamental para reducir el riesgo y detectar oportunamente posibles alteraciones.

En este contexto, Isapre Esencial, parte de Grupo Alemana, impulsó una campaña de vacunación dirigida a sus afiliadas adultas, que les permitió completar el esquema de Gardasil 9 pagando únicamente la primera dosis, facilitando así el acceso a esta medida preventiva.

Según comentaron desde la entidad, 235 beneficiarias accedieron a este beneficio, lo que representó un ahorro aproximado de $300.000 por persona, considerando que el esquema completo de vacunación puede superar los $450.000 en el sistema privado.

Vacunación y exámenes preventivos: más de 9.000 prestaciones durante 2026

Desde la Isapre informaron que durante 2026 se financiaron más de 9.000 exámenes entre PAP y test de VPH. Además, explicaron que, cuando los resultados requieren atención especializada, las pacientes pueden acceder a las garantías del GES 3, correspondiente al cáncer cervicouterino en personas de 15 años y más. Asimismo, dependiendo de su plan contratado, pueden continuar el proceso en la misma clínica, desde la detección hasta el tratamiento.

"En Isapre Esencial creemos que el futuro de la salud está en anticiparse a la enfermedad. Por eso nuestro foco no es solo financiar vacunas o exámenes, sino identificar activamente a las mujeres que presentan brechas de prevención y acompañarlas para que accedan oportunamente a la vacunación, al test de VPH y al seguimiento clínico que requieran. Si como sistema de salud somos capaces de llegar a esas mujeres antes de que aparezca la enfermedad, estaremos contribuyendo de manera real a la meta de eliminar el cáncer cervicouterino como problema de salud pública", explicó Carolina Hidalgo, gerenta de Salud de Isapre Esencial.

La entidad destacó que el compromiso con la prevención también se extendió a sus colaboradoras, quienes tuvieron la posibilidad de acceder al financiamiento de la segunda y tercera dosis de Gardasil 9. Cerca de 100 trabajadoras hicieron uso de este beneficio.

En esa línea, la institución hizo un llamado a las mujeres a informarse y conversar con profesionales de la salud sobre la vacunación contra el VPH, así como a mantener sus exámenes preventivos al día, de acuerdo con su edad, antecedentes y recomendaciones médicas.