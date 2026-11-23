El virus del papiloma humano (VPH) es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes y, según estimaciones del Ministerio de Salud, cerca del 90% de las personas contraerá este virus en algún momento de su vida. Además, está asociado a aproximadamente el 99% de los casos de cáncer cervicouterino, enfermedad que provoca la muerte de dos mujeres al día en Chile.

Si bien contraer el VPH no significa necesariamente desarrollar cáncer, la infección persistente por determinados tipos del virus es la principal causa de esta enfermedad. En este escenario, la vacunación y los controles periódicos cumplen un rol fundamental para reducir el riesgo y detectar oportunamente posibles alteraciones.

En este contexto, Isapre Esencial, parte de Grupo Alemana, impulsa una campaña de vacunación dirigida a sus afiliadas adultas, que les permite completar el esquema de Gardasil 9 pagando únicamente la primera dosis, facilitando así el acceso a esta medida preventiva.

Según comentan desde la entidad, desde su implementación, 235 beneficiarias han accedido a este beneficio, lo que representa un ahorro aproximado de $300.000 por persona, considerando que el esquema completo de vacunación puede superar los $450.000 en el sistema privado.

Vacunación y exámenes preventivos: más de 9.000 prestaciones durante 2026

La estrategia de Isapre Esencial también considera el acceso a exámenes para identificar posibles lesiones o alteraciones asociadas al VPH. Desde el inicio de sus operaciones, la compañía incorporó el test de VPH con copago $0 y el examen Papanicolaou (PAP) sin costo dentro de las prestaciones preventivas para sus aseguradas.

Señalan que, durante 2026, han financiado más de 9.000 exámenes entre PAP y test de VPH. Además, explican que, cuando los resultados requieren atención especializada, las pacientes pueden acceder a las garantías del GES 3, correspondiente al cáncer cervicouterino en personas de 15 años y más. Asimismo, dependiendo de su plan contratado, pueden continuar el proceso en la misma clínica, desde la detección hasta el tratamiento.

"En Isapre Esencial creemos que el futuro de la salud está en anticiparse a la enfermedad. Por eso nuestro foco no es solo financiar vacunas o exámenes, sino identificar activamente a las mujeres que presentan brechas de prevención y acompañarlas para que accedan oportunamente a la vacunación, al test de VPH y al seguimiento clínico que requieran. Si como sistema de salud somos capaces de llegar a esas mujeres antes de que aparezca la enfermedad, estaremos contribuyendo de manera real a la meta de eliminar el cáncer cervicouterino como problema de salud pública", explicó Carolina Hidalgo, gerenta de Salud de Isapre Esencial.

Desde la Isapre destacan que el compromiso con la prevención también se ha extendido a sus colaboradoras, quienes pueden acceder al financiamiento de la segunda y tercera dosis de Gardasil 9. A la fecha, cerca de 100 trabajadoras ya han utilizado este beneficio.

En esa línea, la institución hace un llamado a las mujeres a informarse y conversar con profesionales de la salud sobre la vacunación contra el VPH, así como a mantener sus exámenes preventivos al día, de acuerdo con su edad, antecedentes y recomendaciones médicas.