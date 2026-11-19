Decathlon inauguró su nueva tienda "Decathlon Connect El Llano", ubicada en Cenco El Llano, en la comuna de San Miguel. El establecimiento cuenta con una sala de ventas de 280 m² y ofrece una propuesta que combina la disponibilidad de productos deportivos en el local con el acceso al catálogo online de la compañía.

A diferencia de las tiendas tradicionales de la marca, este espacio cuenta con una superficie más compacta, manteniendo una oferta de artículos para distintas disciplinas y la posibilidad de adquirir productos que no se encuentran físicamente en el establecimiento.

Decathlon Connect: ¿Cómo funciona el sistema de compra?

El nuevo concepto permite a los clientes explorar y adquirir una selección de productos deportivos de manera presencial, además de acceder al catálogo completo de Decathlon a través de su sitio web.

De esta manera, si un artículo no se encuentra disponible en el local, los consumidores pueden comprarlo online y solicitar su retiro en la misma tienda, ampliando las alternativas de compra sin necesidad de desplazarse a otro establecimiento.

La propuesta busca integrar ambos canales en un espacio de menor superficie, facilitando el acceso a equipamiento deportivo.

En cuanto a su oferta, "Decathlon Connect El Llano" contempla cinco categorías principales: hiking y trekking, running, fútbol, accesorios de ciclismo, y productos de salud y accesorios deportivos.

La selección está dirigida tanto a quienes buscan iniciarse en alguna disciplina como a familias y deportistas que practican actividad física de manera habitual.

¿Por qué Decathlon eligió San Miguel?

La apertura en San Miguel se enmarca en la estrategia de expansión de la multinacional francesa en Chile, con establecimientos que buscan acercar su oferta deportiva a nuevas comunidades.

La comuna cuenta con más de 151 mil habitantes y dispone de infraestructura destinada a la práctica de distintas disciplinas, entre las que destacan el Gimnasio Olímpico Municipal y el Complejo Soto Aguilar, además de iniciativas municipales orientadas a promover la actividad física.

En este contexto, el recinto se suma a la oferta comercial y deportiva de San Miguel, ofreciendo a los clientes alternativas de compra presenciales y en línea.