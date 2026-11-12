Copec RallyMobil llega por primera vez a Quirihue para disputar la séptima fecha del campeonato nacional

Copec RallyMobil llegará por primera vez a Quirihue, en la Región de Ñuble, para disputar la séptima fecha de la temporada 2026, entre el viernes 13 y el domingo 15 de noviembre. La competencia reunirá a los principales exponentes del automovilismo nacional en una carrera que podría definir anticipadamente a los campeones de algunas categorías.

La localidad, capital de la provincia de Itata, se convertirá en la tercera sede de la Región de Ñuble en recibir el campeonato, después de Chillán y Quillón, incorporando un circuito completamente nuevo para los competidores.

¿Cómo será el recorrido?

La séptima fecha contempla un recorrido total de 307 kilómetros, de los cuales 160 serán cronometrados, repartidos en 11 pruebas especiales, y estrenará un circuito completamente nuevo para los binomios en el que se deberán enfrentar a distintos tramos durante las dos jornadas de competencia.

Uno de los sectores destacados será El Pajonal, donde se desarrollará la última prueba del domingo 15 de noviembre. Se trata del Mobil 1 Power Stage, un tramo de 8,14 kilómetros que entregará puntos adicionales a los tres binomios más rápidos de cada categoría, con 3, 2 y 1 punto, respectivamente.

¿Qué pilotos podrían definir el campeonato en Quirihue?

La competencia llegará a la Región de Ñuble en una etapa decisiva de la temporada 2026. Uno de los principales focos estará en la categoría Rally2, donde Jorge Martínez, del equipo CB Tech, lidera la clasificación con 188 puntos, seguido por Alberto Heller, del Joker Rally Team, con 163 puntos. La diferencia de 25 puntos abre la posibilidad de que Martínez, 13 veces campeón nacional, consiga un nuevo título durante este fin de semana. Sin embargo, una victoria de Heller podría mantener la disputa abierta hasta la última fecha de diciembre, que se realizará en Copiapó.

La Copa GT2i también acapara las miradas con cinco corredores que aún tienen chances de conquistar el título. El magallánico Christobal Masle (Prieto Competición) arriba a Quirihue liderando con 97 puntos. Siguiéndolo de cerca están Sebastián Silva con 89 unidades y Tomás Gallardo con 88, mientras que Jacob Masle y Felipe Arenas completan el grupo de aspirantes que siguen en la pelea por la corona.

En el ranking de equipos, el Biobío Rally Team encabeza la clasificación con 209 puntos, seguido por CB Tech, que suma 205. Más atrás se encuentran SAG Rally Team, con 175; Joker Rally Team, con 169; Junior Rally Team, con 168; y Prieto Competición, con 161 unidades.

¿Cuándo y dónde serán las jornadas?

La actividad automovilística comenzará este viernes 13 de noviembre con el Shakedown, último entrenamiento oficial de los competidores, programado para las 14:00 horas en el sector La Horca. Más tarde, a las 18:00 horas, se realizará la Partida Estelar en la Plaza de Armas de Quirihue, instancia en la que los pilotos y copilotos se presentarán ante el público antes del inicio de las carreras.

Las pruebas especiales se desarrollarán el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre. La primera jornada comenzará a las 09:53 horas con Las Conejeras 1 y continuará con Las Mesas 1, a las 10:21 horas, y Llollehue 1, a las 10:47 horas. Desde el mediodía se disputarán las segundas pasadas por estos sectores: Las Conejeras 2, a las 12:58 horas; Las Mesas 2, a las 13:26 horas; Llollehue 2, a las 13:52 horas; y El Pajonal 1, a las 16:08 horas.

Por su parte, el domingo 15 de noviembre la competencia comenzará a las 09:33 horas con El Pajonal 2, seguida de Calquín 1, a las 09:58 horas. A las 12:41 horas, se realizará Calquín 2, y finalmente El Pajonal 3, correspondiente al Mobil 1 Power Stage, a las 15:39 horas.

El parque de asistencia del campeonato estará ubicado en Áridos Vargas, en Quirihue, donde se concentrarán los equipos y sus respectivos vehículos durante el fin de semana.

¿Dónde ver el Copec RallyMobil 2026?

La competencia automovilística podrá seguirse a través de Mega, este domingo 15 de noviembre desde las 09:00 horas, siendo este el tercer año consecutivo que transmitirá las carreras por televisión abierta. También podrás ver la transmisión en vivo por la app MegaGo.

Esta será la penúltima fecha del Copec RallyMobil 2026, que después de su paso por Quirihue continuará en Copiapó, en la Región de Atacama, donde se disputará la última competencia de la temporada y se conocerá a los campeones nacionales de las distintas categorías.