Novo y municipalidad de Renca reunieron a cerca de 400 escolares en el "Festival Deportivo Renca + Saludable"

Con la participación de cerca de 400 estudiantes de educación básica, la municipalidad de Renca realizó el "Festival Deportivo Renca + Saludable" en el Estadio Municipal. La jornada buscó fomentar el ejercicio y los hábitos de vida sana desde la infancia mediante diversas dinámicas recreativas.

El encuentro fue organizado por el municipio, a través de su corporación La Fábrica de Renca, junto a la farmacéutica Novo y la Embajada de Dinamarca en Chile, en el marco de una alianza que cumple cerca de tres años en el país.

Esta colaboración se enmarca en "Cities for Better Health", un programa global de Novo presente en Chile únicamente en esta comuna, que impulsa acciones educativas y recreativas para prevenir enfermedades crónicas y promover una vida activa.

Durante el evento, los escolares rotaron por estaciones de salto largo, posta 4x100 y 50 metros planos, kárate, balonmano, lanzamiento de bala y fútbol freestyle. La programación sumó también sesiones de baile entretenido y puntos de hidratación y descanso.

Representantes del Team Chile, entre ellos Ina Montt, y exponentes locales como Antonella y Scarleth Reveco encabezaron las dinámicas y conversaron sobre sus experiencias con los estudiantes.

Tras la jornada, el alcalde de Renca, Claudio Castro, destacó el alcance de la iniciativa: "Nuestra convicción en Renca es llegar a tiempo: construir activamente hábitos de vida saludable y bienestar desde la infancia para transformar de raíz el futuro de nuestra comunidad. Por eso nos enorgullece liderar esta alianza con Novo y la Embajada de Dinamarca en el marco de "Cities for Better Health", integrando huertas escolares, deporte formativo y atención preventiva en las escuelas de la comuna".

El escenario sanitario detrás de la iniciativa

Según señalan los organizadores, la situación sanitaria hace urgentes estos encuentros. De acuerdo con registros internacionales, Chile presenta una de las tasas de exceso de peso más altas de la región, mientras que el Mapa Nutricional de la Junaeb reporta que más de la mitad de los estudiantes del país presenta malnutrición por exceso. Frente a este escenario, desde la alianza explican que el Festival Deportivo Renca + Saludable busca fomentar el deporte desde la infancia y a acercar la vida activa a las familias de la comuna.

En esa línea, el gerente general de Novo Chile, Doménico Forte, subrayó el carácter preventivo del programa: "La obesidad y las enfermedades crónicas se previenen desde la infancia, generando hábitos saludables y entornos que inviten a moverse. Con "Cities for Better Health" buscamos precisamente eso, y la mejor forma de lograrlo es a través de alianzas público-privadas que lleguen directamente a los barrios y a las escuelas", afirmó.

Con el "Festival Deportivo Renca + Saludable", el municipio busca consolidar el deporte como una herramienta de salud y encuentro comunitario. Según indicaron desde la organización, el objetivo es que jornadas como esta se repliquen y se sostengan en el tiempo, de modo que la actividad física siga llegando a más niños, niñas y familias de la comuna.