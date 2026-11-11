Bci prepara actividades gratuitas para pymes y emprendedores en el Festival Ladera Sur 2026

Con una programación enfocada en acercar la naturaleza y la sustentabilidad al público, el Festival Ladera Sur 2026 se llevará a cabo en el Parque Santa Rosa de Apoquindo, Las Condes, entre el 13 y el 15 de noviembre. En su quinta edición, el encuentro contará con la participación de Bci como auspiciador oficial, entidad que ofrecerá una agenda especial con talleres, paneles y asesorías dirigidas a pymes y personas que buscan desarrollar sus negocios.

La iniciativa se concentrará en el primer día de festival, dedicado a la "Naturaleza y Economía Consciente", que contempla espacios de aprendizaje, conversación y orientación para quienes quieran incorporar nuevas herramientas y potenciar sus proyectos.

Paola Alvano, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Bci, destacó que "participar en el Festival Ladera Sur es una oportunidad única para conectar con una comunidad que valora el territorio y promueve un estilo de vida respetuoso con el entorno. En Bci estamos comprometidos con impulsar un efecto positivo desde el negocio, integrando y generando impacto económico, social y ambiental, y creando valor para todos".

Entrada gratuita para pymes y asesorías en terreno

Uno de los principales beneficios será el acceso sin costo para las pequeñas y medianas empresas el viernes 13 de noviembre hasta las 13:00 horas. Quienes ingresen durante la mañana podrán permanecer en el parque el resto del día y sumarse a las distintas propuestas del festival.

La programación de la entidad financiera incluirá talleres sobre sostenibilidad, impuestos y emprendimiento, además de paneles de conversación y mentorías personalizadas para quienes buscan hacer crecer sus negocios.

A esto se sumará un stand de la institución abierto a todo público, donde los asistentes podrán recibir asesorías sobre cómo desarrollar modelos comerciales más sostenibles.

Programación de Bci para emprendedores

Las iniciativas se realizarán en distintos espacios del recinto:

Carpa Aprender

11:00 a 12:00 horas: Taller "Del residuo al recurso: Rediseñando el futuro de tu emprendimiento", a cargo de Nicolás Behar, CEO y cofundador de Recylink.

Taller "Del residuo al recurso: Rediseñando el futuro de tu emprendimiento", a cargo de Nicolás Behar, CEO y cofundador de Recylink. 12:00 a 13:00 horas: Taller "Impuestos en fácil: La guía práctica que tu pyme necesita", dictado por Alex Villalobos, gerente de Impuestos de Bci.

Taller "Impuestos en fácil: La guía práctica que tu pyme necesita", dictado por Alex Villalobos, gerente de Impuestos de Bci. 14:00 a 14:30 horas: Conversatorio "Cuando la sostenibilidad se integra al negocio: El caso de Virutex y Bci", con Rodrigo Varela, subgerente de Sostenibilidad Comercial de Banca Mayorista de Bci, y Alejandra Duranti, gerente de Sustentabilidad y Economía Circular de Virutex.

Conversatorio "Cuando la sostenibilidad se integra al negocio: El caso de Virutex y Bci", con Rodrigo Varela, subgerente de Sostenibilidad Comercial de Banca Mayorista de Bci, y Alejandra Duranti, gerente de Sustentabilidad y Economía Circular de Virutex. 15:00 a 16:00 horas: Taller "Hacer las cosas bien vende mejor: El poder del propósito en tu pyme", a cargo de Raimundo Valdés, líder comercial y de Marketing de Sistema B.

Escenario Entel

13:00 a 14:00 horas: Panel "Brecha de género en el emprendimiento de alto potencial", en el que participarán Francisca Valdés, directora de Mujeres Empresarias; Antonia Schlesinger, cofundadora de Skinology; Catalina Garrido, cofundadora de Liva Company; y Paola Alvano, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Bci.

Carpa Conectar

14:00 a 15:00 y 16:00 a 17:00 horas: Mentorías Bci, donde el equipo de especialistas del banco entregará asesoría presencial para ayudar a los emprendedores a planificar sus metas financieras.

Descuento en entradas para el Festival Ladera Sur 2026

Además de las actividades, Bci ofrecerá hasta un 20% de descuento en la compra de entradas para el Festival Ladera Sur 2026. El beneficio estará disponible a través de Ticketmaster y será exclusivo para clientes de la entidad financiera.