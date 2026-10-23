TECHO-Chile y BancoEstado lanzan "Colecta Nacional 2026" para financiar la construcción de 150 viviendas en Los Lagos

Con una meta de $180 millones, este jueves 22 de octubre comenzó la Colecta Nacional 2026 de TECHO-Chile y BancoEstado, que se extenderá hasta el domingo 25. Los fondos permitirán financiar parte de los Trabajos de Verano 2027, instancia en la que voluntarios y comunidades trabajarán juntos para entregar soluciones habitacionales transitorias.

Bajo el lema "Tu lugar hoy, transforma Chile", la campaña movilizará a más de 1.800 voluntarios y colaboradores en las diez regiones donde está presente TECHO-Chile.

La organización explicó que Los Lagos fue priorizada debido a sus indicadores de pobreza y déficit habitacional. En ese territorio se construirán las viviendas durante el próximo verano, con la participación de las comunidades.

Ante esto, Gonzalo Rodríguez, director ejecutivo de TECHO-Chile, explicó: "Nuestra meta junto a BancoEstado es recaudar $180 millones, que permitirán financiar parte de los Trabajos de Verano 2027, instancia en la que construiremos 150 viviendas de emergencia junto a las comunidades de la Región de Los Lagos. Por eso, queremos invitar a las personas a sumarse y colaborar con lo que puedan, reconociendo también el compromiso de nuestros voluntarios, que salen a las calles para convocar a más personas a ser parte de este desafío".

Por su parte, María Dolores Peralta, gerenta de División Banca Personas y Sucursales de BancoEstado, señaló que "BancoEstado tiene una capacidad que queremos poner al servicio de esta convocatoria: nuestra cercanía cotidiana con las personas. Más de 15 millones de clientes de CuentaRUT, más de 420 sucursales y más de 45 mil puntos CajaVecina dan cuenta de una presencia que llega a distintas realidades del país. A eso se suma nuestro ecosistema digital, con herramientas como la App BancoEstado y Rutpay. Ese alcance importa porque puede ayudar a que una causa como esta se conozca y convoque a más personas".

¿Cómo donar a la Colecta Nacional de TECHO-Chile?

Las personas que quieran aportar pueden hacerlo mediante el botón de donación habilitado en la App BancoEstado o a través del sitio web bancoestado.cl, o bien la plataforma dona.techochile.org.

Además, voluntarios de TECHO-Chile estarán presentes en 13 sucursales de BancoEstado, ubicadas en Santiago y regiones, para invitar a los usuarios a sumarse a la iniciativa.

Una alianza de apoyo a las comunidades

Según el balance entregado por las entidades, entre octubre de 2025 y agosto de 2026 desarrollaron iniciativas que alcanzaron a 8.000 hogares, movilizaron a 5.800 jóvenes y contribuyeron a la construcción y entrega de 302 viviendas de emergencia en Ñuble y Biobío.

La colecta se enmarca en la alianza que ambas instituciones impulsan desde octubre del año pasado, bajo el sello "Contigo, donde Chile nos necesita", una colaboración que contempla recaudación de fondos, educación financiera, respuesta ante emergencias y trabajo comunitario.

A estas acciones se sumará la Corrida TECHO 2026, que se realizará el próximo 22 de noviembre, con distancias de 2K, 5K y 10K. La actividad espera reunir a cerca de 8.000 participantes y mantiene abiertas sus inscripciones.