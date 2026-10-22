Festival Bamba actualiza su programación: Revisa el line up y sus horarios finales

Este sábado 24 y domingo 25 de octubre, el Parque O’Higgins de Santiago recibirá la primera edición del Festival Bamba, un encuentro dedicado a la música latinoamericana que reunirá a Marc Anthony, Juanes, Fito Páez y Carlos Vives, entre otros artistas nacionales e internacionales.

Con presentaciones distribuidas entre los escenarios Banco de Chile y Latino, el evento dio a conocer una actualización de su programación para que los asistentes puedan organizar su recorrido durante ambas jornadas.

¿Qué cambios tuvo la programación del Festival Bamba?

La actualización contempla ajustes en los horarios del domingo 25 de octubre, luego de que la organización confirmara que Álvaro Henríquez & Pettinellis no se presentará en el festival.



Según explicó la producción, la cancelación responde a "circunstancias imprevistas y ajenas tanto a la banda como a la producción". La jornada mantiene las actuaciones de Bomba Estéreo, Ráfaga, Orishas, Fito Páez y Carlos Vives, entre otros nombres.

Sábado 24 de octubre

La primera jornada contará con las presentaciones de Juanes, Marc Anthony, Los Vásquez, Jovanotti y Los Pericos, además de otros exponentes del pop, el rock y los ritmos latinos.



Estos son los horarios de inicio de cada espectáculo:

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Marc Anthony cerrará la primera noche, con un concierto programado entre las 22:30 y las 00:00 horas.

Domingo 25 de octubre: programación actualizada

La segunda jornada tendrá a Bomba Estéreo, Fito Páez y Carlos Vives en el escenario Banco de Chile, mientras que Ráfaga y Orishas serán parte de los shows del escenario Latino.



La distribución actualizada de los horarios de inicio es la siguiente:





El cierre del festival estará a cargo de Carlos Vives, cuya presentación se extenderá desde las 22:00 hasta las 23:30 horas.

¿Qué actividades habrá además de los conciertos?

Además de los espectáculos musicales, Festival Bamba contará con espacios gastronómicos y actividades para sus asistentes. Entre ellos estará La Cantina, ubicada entre los dos escenarios, en donde Misiones de Rengo ofrecerá sus clásicos productos y una propuesta de cócteles de autor, sumado al estreno de su nueva línea "ICE".



Si aún no tienes tu entrada para el festival que se realizará este fin de semana, puedes encontrar tickets disponibles a través de Ticketmaster.