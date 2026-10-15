Conoce al deportista del Team Modelo José Cedano y su trayectoria en el BMX

AFP Modelo continúa fortaleciendo Team Modelo, una iniciativa que busca dar a conocer historias de deportistas chilenos, destacando sus trayectorias, desafíos y experiencias en distintas disciplinas.

Entre los integrantes del equipo se encuentra José Cedano, rider de BMX de 29 años y oriundo de Santiago, quien compartió cómo comenzó su camino en este deporte y las dificultades que enfrentó para convertir su pasión en una actividad a la que pudiera dedicarse.

Desde que terminó el colegio, Cedano tenía claro que quería dedicarse al BMX, sin embargo, su decisión generó preocupación en su familia, especialmente por la incertidumbre de construir un futuro profesional en esta disciplina.

Con el paso del tiempo, logró alcanzar una mayor independencia económica gracias al deporte, lo que le permitió continuar desarrollándose y proyectar nuevos objetivos.

"El BMX no me debe nada, es todo lo contrario, yo le debo todo", expresó el deportista al recordar lo que ha significado esta disciplina en su vida.

El apoyo de Team Modelo a su carrera deportiva

Su incorporación al Team Modelo representó una nueva etapa en su trayectoria, al contar con el respaldo de una entidad para continuar trabajando en sus metas deportivas.

Cedano destacó la importancia de que existan iniciativas que apoyen a los deportistas nacionales y contribuyan a generar nuevas oportunidades para el desarrollo de distintas disciplinas.

A través de su testimonio, el rider también hizo un llamado a que más marcas y organizaciones se involucren en el deporte chileno, siguiendo el ejemplo de iniciativas como Team Modelo.

Conoce más sobre la historia de José Cedano y su experiencia como parte de Team Modelo en el video de AFP Modelo que puedes revisar a continuación: