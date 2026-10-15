Foro REP 2026 reunirá a expertos y autoridades para analizar el futuro del reciclaje en Chile: Descubre cómo participar

Este 21, 22 y 23 de octubre se realizará en el Hotel Marriott de Santiago la cuarta edición del Foro REP 2026, encuentro organizado por País Circular que reunirá a autoridades, representantes de empresas, gestores de residuos, recicladores de base, municipios y organizaciones de la sociedad civil para analizar el futuro del reciclaje y la valorización en Chile.

La actividad se desarrollará en el marco de los 10 años de la Ley 20.920, conocida como Ley REP, y contará con una conferencia inaugural a cargo de la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, quien abordará las definiciones regulatorias para una nueva etapa de implementación de esta normativa.

El encuentro se realizará en un contexto en que el Gobierno analiza posibles modificaciones a los decretos que regulan la gestión de envases y embalajes, así como de neumáticos fuera de uso, tras identificar dificultades en su implementación a partir del trabajo colaborativo de las Mesas Ejecutivas para la Productividad (MEP).

En este escenario, el Foro REP 2026 busca instalar en la agenda nacional los principales desafíos y definiciones que marcarán el desarrollo de la industria del reciclaje durante la próxima década, orientando la discusión y las futuras líneas de acción.

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Foro REP 2026

Durante sus tres jornadas, el evento contará con 10 paneles de conversación, enfocados en los desafíos regulatorios, las oportunidades de inversión y el desarrollo de la industria del reciclaje en Chile.

Entre los principales temas se encuentran las posibles mejoras a la Ley REP, la infraestructura necesaria para la gestión de residuos, la valorización de neumáticos fuera de uso y el rol de los municipios en la implementación de la normativa.

También se analizarán las oportunidades de inversión, la formalización de gestores y valorizadores, y la generación de empleos verdes asociados al desarrollo de esta industria.

"A diez años de la Ley REP, el país ya no discute si reciclar es posible, sino cómo hacerlo bien y a una mayor escala. Las definiciones regulatorias que vienen son clave, pero el verdadero punto de inflexión es avanzar con determinación hacia la consolidación de todo el ecosistema del reciclaje en Chile", señaló Pablo Badenier, cofundador de País Circular.

¿Cómo participar?

El encuentro cuenta con el patrocinio de instituciones como el Ministerio del Medio Ambiente, Corfo, Fundación Chile, ANIR, ANAC y ASIPLA, además del auspicio de más de 20 empresas y organizaciones vinculadas al sector.

Quienes deseen conocer el programa completo y obtener información sobre las entradas pueden ingresar al sitio oficial www.fororep.cl.