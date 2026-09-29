Motor Clásica Chile 2026 prepara un 'Concurso de Elegancia' que reunirá vehículos de distintas épocas y países

Los fanáticos de los vehículos clásicos tendrán un nuevo punto de encuentro con Motor Clásica Chile 2026, una muestra que reunirá ejemplares de distintas épocas, países y categorías, además de la participación de museos y clubes especializados, este 3 y 4 de octubre en el Club Hípico de Santiago.

Uno de los principales atractivos será su "Concurso de Elegancia", que reconocerá a los vehículos más destacados de la muestra de acuerdo con distintas categorías establecidas por la Federación Internacional de Vehículos Antiguos (FIVA).

Una muestra que recorrerá la historia del automóvil

La exposición estará dividida en dos grandes sectores. El primero tendrá un carácter temático y estará dedicado a la historia de los principales países productores de automóviles.

El segundo sector estará destinado a museos y clubes de Chile, con espacios para que distintas organizaciones puedan exhibir una selección de los vehículos de sus socios y dar a conocer las actividades que realizan.

¿Cómo funcionará el "Concurso de Elegancia"?

Se premiará a los mejores automóviles de cada época y región, pudiendo participar vehículos provenientes tanto de la muestra general como de los espacios de museos y clubes.

En el caso de los automóviles, la evaluación se realizará considerando categorías FIVA. Las categorías abarcan vehículos fabricados desde antes de 1904 hasta modelos históricos más recientes, incluyendo las categorías Youngtimer.

El Concurso de Elegancia contempla premios organizados de acuerdo con las categorías FIVA y la antigüedad de los vehículos, además de reconocimientos especiales para motocicletas y otros tipos de vehículos presentes en la muestra.

En total, serán 36 los vehículos reconocidos con premios. Entre estos ganadores se elegirá posteriormente al Best of Show, distinción que reconocerá al vehículo más destacado de la competencia. A esto se sumará la votación del público asistente, que podrá elegir al vehículo más popular del evento.

También habrá categorías para camionetas y motocicletas

El concurso no estará limitado solo a automóviles. Las camionetas, utilitarios y otros vehículos de uso especial tendrán una premiación general.

En esta categoría se entregarán seis premios correspondientes a diferentes períodos históricos y, posteriormente, se elegirá el vehículo más destacado para recibir el reconocimiento The Best of Show.

Las motocicletas también tendrán seis categorías de premiación, que abarcan desde los vehículos fabricados antes de 1904 hasta ejemplares históricos de las décadas más recientes.

Otros reconocimientos

Motor Clásica Chile 2026 también contempla otros premios, entre ellos el Premio Espíritu FIVA, destinado al automóvil que mejor represente los principios de esta federación.

Además, se reconocerá a la mejor presentación de club, considerando la muestra y el stand de las agrupaciones participantes, y se entregará un Premio del Público al automóvil que obtenga la mayor cantidad de votos de los asistentes.

La evaluación estará a cargo de jueces especializados, encabezados por Mario Fróhlich, uno de los tres Steward FIVA de Sudamérica, y/o Alec Daly, embajador de la FIVA para Sudamérica.

De esta manera, Motor Clásica Chile 2026 propone reunir en un mismo espacio parte de la historia de la industria automotriz, desde vehículos de comienzos del siglo XX hasta ejemplares más recientes. Entradas disponibles a través de PuntoTicket.