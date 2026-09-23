Chile será sede de 'AI Week LATAM 2026': Programa ofrecerá capacitación gratuita en Inteligencia Artificial

Chile será uno de los tres países de América Latina donde se realizará este año AI Week LATAM 2026, un programa gratuito de capacitación en Inteligencia Artificial impulsado por SoftServe, NVIDIA y universidades de la región.

La iniciativa se desarrollará entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre y estará dirigida a estudiantes, ingenieros y personas interesadas en tecnologías emergentes. En Chile, las actividades presenciales se realizarán en Valparaíso, con el apoyo de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM), y algunas sesiones también serán híbridas.

"AI Week LATAM busca contribuir al fortalecimiento de las capacidades en inteligencia artificial en la región, articulando la formación académica con experiencias prácticas. Desde la Universidad de los Andes Colombia consideramos fundamental generar estos espacios de interacción para promover una formación en IA que combine conocimiento, experimentación y capacidad de implementación", comentó respecto a esta iniciativa, Rubén Manrique, profesor investigador de la Universidad de los Andes Colombia y university ambassador del NVIDIA Deep Learning Institute.

¿Qué podrán aprender los participantes?

AI Week LATAM ofrecerá una introducción práctica al desarrollo y la aplicación de tecnologías de Inteligencia Artificial. Entre los contenidos los participantes podrán aprender sobre el funcionamiento de sistemas agénticos, el desarrollo de flujos de trabajo multiagente y el despliegue seguro de agentes autónomos.

También se abordará el uso de IA física y gemelos digitales en áreas como la robótica y los entornos industriales, además de herramientas relacionadas con el desarrollo de software y plataformas de NVIDIA.

Las actividades las impartirán especialistas de SoftServe, académicos universitarios y expertos de NVIDIA, quienes trabajarán con herramientas y metodologías actuales para proyectos de inteligencia artificial.

Además, el programa contempla 400 oportunidades para obtener una certificación del NVIDIA Deep Learning Institute, que permitirá a los participantes seleccionados validar lo aprendido durante la capacitación.

¿Cómo participar en AI Week LATAM 2026?

Las charlas y sesiones presenciales son gratuitas y abiertas a todo público, aunque algunas actividades tienen cupos limitados.

Para los talleres de NVIDIA, los interesados deberán cumplir con los requisitos técnicos de cada actividad y contar con un correo institucional educativo activo. Las postulaciones serán revisadas y la participación se confirmará según los requisitos y cupos disponibles.

Los interesados pueden inscribirse a través del formulario en línea de AI Week LATAM 2026. Para conocer las actividades disponibles y los requisitos de cada taller revisa el sitio web.