Nissan marcó el inicio de su nueva etapa en Chile con show de drones en el Parquemet

El cielo de Santiago fue escenario de un particular espectáculo este lunes. Nissan realizó un show de drones sobre el Parquemet, en el Cerro San Cristóbal, como parte de la presentación de una nueva etapa de la compañía en Chile.

El espectáculo fue gratuito y abierto a todo público, donde los drones desplegaron distintas imágenes que pudieron ser vistas desde diferentes puntos de la capital.

Nissan utilizó imágenes de máscaras Kabuki

Uno de los elementos que más llamó la atención fueron las máscaras inspiradas en el teatro Kabuki, una tradición japonesa reconocida por su fuerza visual y simbolismo.

Según explicó la marca, la elección de estas figuras busca representar la herencia japonesa de Nissan y, al mismo tiempo, reflejar los distintos diseños y personalidades de sus vehículos.

La marca prepara nuevos anuncios para los próximos meses

Entre las novedades que se conocerán próximamente está el lanzamiento del nuevo modelo Kait. De esta manera, el espectáculo realizado sobre el Parquemet marcó el comienzo de una nueva etapa para Nissan en Chile, que tendrá nuevos anuncios y lanzamientos durante los próximos meses.