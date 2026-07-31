Pagar las cuentas en un solo lugar: Unired simplifica la gestión de pagos y premia a sus usuarios

Pagar las cuentas de fin de mes suele ser una tarea que demanda tiempo y organización. Entre servicios básicos, tarjetas, internet, educación y otros compromisos, muchas personas deben ingresar a distintas plataformas, recordar muchas contraseñas y enfrentar procesos que, en ocasiones, dificultan completar todos los pagos de manera rápida.

Frente a este escenario, Unired ofrece una plataforma que permite centralizar el pago de distintas cuentas en un solo lugar. A través de sus canales digitales o de forma presencial, los usuarios pueden realizar el pago de servicios básicos, tarjetas, establecimientos educacionales y otros servicios, evitando tener que cambiar entre diferentes sitios web o aplicaciones.

La plataforma está disponible para quienes prefieren gestionar sus pagos desde un computador, un teléfono móvil o acudir a un punto de atención presencial, facilitando la administración de fin de mes en un único portal.

La iniciativa de Unired que premia a sus usuarios

Como parte de una iniciativa especial, durante el 30 y 31 de julio, todas las personas que paguen sus cuentas mediante alguno de los canales de Unired participarán automáticamente en el sorteo de una de las 100 gift cards de $10.000.

La participación no requiere inscripción ni trámites adicionales, ya que basta con realizar el pago de las cuentas a través de Unired dentro de las fechas establecidas para entrar a participar automáticamente en el sorteo.

De esta forma, además de simplificar la gestión de los pagos mensuales, la plataforma incorpora un incentivo para quienes realizan sus pagos de manera oportuna.