Soprole lanza nueva edición del concurso de reciclaje 'Desafío Colegios'

Este 28 de abril se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la sexta edición del concurso nacional de reciclaje escolar "Desafío Colegios", una iniciativa impulsada por Soprole a través de su programa Soprole Sonrisa Circular, que se desarrolla a lo largo de todo el país.

La actividad se realizó en el Colegio Shaddai de Osorno, en donde se dio puntapié inicial a una nueva cruzada por el cuidado del medio ambiente. En esta edición, se entregarán 26 premios divididos en tres categorías, dos para colegios y una para familias.



La iniciativa busca movilizar a los colegios y su comunidad a recuperar envases de yoghurt, postres, cajas de leche y jugo de cualquier marca.

El material recuperado será transformado en nuevos elementos, como mobiliario urbano y bandejas retornables, que la compañía utiliza para transportar sus productos a lo largo del país, dándoles una segunda vida útil, impulsando la economía circular y reduciendo la generación de residuos.

En ese contexto, Maria Pía Concha, líder de comunicaciones externas y programas corporativos de Soprole, explicó el origen del programa que da vida a esta iniciativa: "El programa Soprole Sonrisa Circular nace para hacerse cargo de sus envases y desde ahí también conecta con nuestro propósito, que es nutrir sonrisas. ¿Y cómo lo hacemos? A través de incentivar a la comunidad estudiantil a reciclar desde temprana edad".

El lanzamiento de esta sexta edición marca el inicio de una campaña que busca movilizar a toda la comunidad educativa, incluyendo niños, jóvenes, profesores y apoderados, a asumir un rol activo en el cuidado del medio ambiente.