Enel implementa plan de poda preventiva para evitar cortes de luz en la ciudad

Los árboles cumplen un rol fundamental en las ciudades: mejoran la calidad del aire, entregan sombra y contribuyen a la biodiversidad urbana, sin embargo, cuando crecen cerca de redes eléctricas y no reciben la mantención adecuada, también pueden transformarse en un factor de riesgo para la infraestructura y el suministro de energía.

En los últimos años, la combinación de escasa prevención y fenómenos climáticos más intensos ha incrementado la caída de ramas y árboles en zonas urbanas. Estas situaciones no sólo afectan el entorno, sino que también pueden dañar las redes eléctricas, provocando interrupciones en el servicio.

Plan de monitoreo y poda preventiva

Frente a este escenario, Enel desarrolla un plan de monitoreo y poda preventiva de arbolado urbano con el objetivo de reducir riesgos y prevenir cortes de luz. Como parte de esta iniciativa, la compañía analizó más de 31 mil árboles, identificando que cerca del 15% presenta un estado considerado malo o crítico.

A partir de estos resultados, se detectan los ejemplares que requieren intervención para disminuir posibles impactos sobre la red eléctrica. Posteriormente, esta información es compartida con los municipios, lo que permite coordinar acciones de poda y mantención de manera oportuna.

De acuerdo con la compañía, este tipo de gestión preventiva busca fortalecer la seguridad del sistema eléctrico y reducir la probabilidad de emergencias asociadas a la caída de ramas o árboles sobre la red, especialmente durante eventos climáticos adversos.

¿Quieres saber más? Revisa el video: