Unired y Tag Total permiten centralizar el pago de servicios y deudas de autopistas en línea: Conoce cómo hacerlo

Durante marzo, el regreso a la rutina y la acumulación de gastos propios del inicio de año suelen desordenar el presupuesto familiar. En ese contexto, contar con herramientas que permitan ordenar y simplificar los pagos se vuelve clave para ahorrar tiempo y mantener un mayor control de las finanzas personales.

En esa línea, existen plataformas digitales que permiten centralizar el pago de distintos servicios en un solo lugar. Una de ellas es Unired, sistema que reúne más de cien convenios para pagar cuentas, permitiendo gestionar varias obligaciones al mismo tiempo y desde distintos canales.

El servicio permite realizar pagos a través del sitio web unired.cl, su aplicación móvil o también de manera presencial en efectivo en las cajas de supermercados Unimarc, ofreciendo alternativas para distintos tipos de usuarios.

Además del pago de servicios básicos, la plataforma incorpora soluciones específicas para otros trámites frecuentes. Uno de ellos es el pago de autopistas urbanas, que muchas veces requiere ingresar a diferentes portales para revisar eventuales deudas.

Para estos casos existe Tag Total, un sistema que permite ingresar el RUT del usuario y visualizar en un sólo lugar las deudas asociadas a autopistas. Desde allí es posible pagar los montos pendientes mediante distintos medios de pago, incluyendo tarjeta de crédito.

La herramienta cuenta con su propio sitio web, tagtotal.cl, y también se encuentra integrada dentro de la plataforma de Unired, tanto en su versión web como en la aplicación móvil.