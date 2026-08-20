Diego Schalper apunta a Kaiser y Boric por reforma de seguridad: "No entiendo a los líderes dedicados a comentaristas externos"

20 ag. 2026 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

En entrevista con Radio Infinita, el diputado de Renovación Nacional (RN) Diego Schalper se refirió a los cuestionamientos del diputado Johannes Kaiser y del expresidente Gabriel Boric a la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el Gobierno. En ese contexto, el parlamentario cuestionó que ambos intervengan públicamente en el debate sin utilizar su influencia política para promover modificaciones al proyecto.

Schalper sostuvo que tanto Kaiser como Boric cuentan con capacidad de incidencia en el Congreso y planteó que deberían utilizarla para impulsar cambios. “Yo en esto le hago un llamado a él y le hago un llamado también al Presidente Boric, que vi que se las dio de comentarista también”, señaló, apuntando a que el exmandatario mantiene vínculos con parlamentarios del Frente Amplio.

En esa línea, el diputado afirmó: “No entiendo a los líderes políticos dedicados a comentaristas externos”. Schalper sostuvo que quienes tienen influencia en el Parlamento deberían reunir a sus representantes y plantear las indicaciones necesarias para corregir la iniciativa, en lugar de limitarse a formular críticas públicas.

Un llamado a distinguir entre quienes apoyan y obstaculizan la agenda

El parlamentario también apuntó directamente a Kaiser, quien había cuestionado algunos aspectos de la reforma y calificado determinados puntos como “poco democráticos”. Schalper señaló que, si el diputado considera que existen materias que deben modificarse, puede hacerlo a través de parlamentarios afines, tanto en la Cámara como en el Senado.

Además, Schalper emplazó a quienes aspiran a liderar el país a involucrarse activamente en la discusión sobre seguridad. “Si alguien aspira a ser presidente de Chile, su primera gran responsabilidad es sacar adelante la agenda de seguridad. Les pido al señor Kaiser, Boric y a todos quienes tienen incidencia en el Parlamento que pongan su capital político para sacar adelante la agenda de seguridad”, sostuvo.

Finalmente, el diputado RN llamó a distinguir entre quienes contribuyen a avanzar en la agenda de seguridad y quienes la obstaculizan. “Mire, aquí la pregunta que usted se tiene que hacer es si va a estar del lado de aquellos que le van a poner palito a la rueda, o de aquellos que más bien van a sacar adelante la agenda de seguridad”, afirmó.