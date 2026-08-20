Temblor afecta a la zona norte del país: Conoce cuál fue la magnitud del sismo

20 ag. 2026 - 04:11 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este jueves se registró un sismo de magnitud 4,0 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 03:48 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 59 kilómetros al sureste de Patache a 126 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.