Sistema frontal podría transformar playas y humedales: Las consecuencias del temporal que preocupan a los expertos

17 jul. 2026 - 05:45 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal que afecta a gran parte del país no solo traerá intensas lluvias, fuertes vientos y marejadas.

Informaciones del Centro UC Observatorio de la Costa advirtieron que la combinación de estos fenómenos podría generar importantes cambios en playas, humedales, desembocaduras de ríos y otros sectores del borde costero.

Según los especialistas, el evento meteorológico generará las denominadas "mareas vivas", una coincidencia que puede alterar rápidamente la dinámica natural de la costa, aumentar la presión sobre humedales y modificar la forma de playas y acantilados.

¿Qué efectos podría provocar este fenómeno?

"No solo debemos preocuparnos por la lluvia, sino también por el comportamiento del mar, la respuesta de las playas, los acantilados blandos, los cerros que reaccionan al aumento del caudal en las desembocaduras y la lluvia intensa o concentrada", sostuvo la directora del Centro UC Observatorio de la Costa y académica del Instituto de Geografía UC, Carolina Martínez.

La especialista apunta a que el escenario climático obliga a mirar más allá de las precipitaciones.

En ese aspecto, desde el Observatorio UC de la Costa se explicó que las "mareas vivas", también conocidas como mareas de sicigia, hacen que la pleamar alcance niveles superiores a los habituales.

Durante este sistema frontal, dicho fenómeno coincidirá con lluvias intensas que aumentarán el caudal de ríos y esteros, además de marejadas impulsadas por los fuertes vientos.

Esta combinación es la que puede provocar anegamientos en sectores bajos, sobrepasos del oleaje sobre costaneras y cambios acelerados en la forma de las playas.

En zonas con pendientes pronunciadas, como algunos sectores de Valparaíso, Viña del Mar y las dunas de Concón, también existe la posibilidad de remociones en masa y socavones, riesgos que también han sido incluídos en pronósticos de autoridades.

La presión sobre los humedales

En Chile existen unos 40 mil humedales, que en conjunto cubnren 5,6 millones de hectáreas, de acuerdo con el Inventario Nacional del Ministerio del Medio Ambiente. Entre ellos, 16 están catalogados como Sitios Ramsar, el mayor reconocimiento internacional para este tipo de ecosistemas.

Ante el temporal que azota nuestro país, uno de los puntos que concentra la atención de los investigadores son las desembocaduras de esteros y los humedales costeros. Según explicaron, el aumento del caudal puede abrir las barras de arena que los separan del mar, modificando rápidamente las condiciones del entorno.

"Estos eventos pueden modificar rápidamente las condiciones de la costa y generar situaciones peligrosas incluso cuando la lluvia disminuye", afirmó Martínez.

Respecto a las aperturas artificiales de barras de arena para facilitar el drenaje, la especialista advirtió que estas intervenciones "requieren criterios técnicos y ecológicos", ya que pueden alterar el funcionamiento natural de humedales y desembocaduras, con efectos sobre la biodiversidad y la dinámica costera que aún no se conocen completamente.