Registros muestran la fuerza del viento durante el avance del sistema frontal que azota al país

17 jul. 2026 - 03:50 hrs.

¿Qué pasó?

El temporal en Chile ha estado marcado principalmente por fuertes vientos que han causado daños significativos en diversas regiones.

Las fuertes ráfagas han afectado techumbres de viviendas, caminos e incluso un cuartel de bomberos, con registros que han sido captados por los vecinos de las zonas afectadas.

"Se nos cayó parte del cuartel, pero no se nos ha caído el corazón, no se nos han caído la ganas de ayudar a la comunidad, no se nos ha caído el alma de de Bomberos que llevamos dentro", sostuvo uno de los funcionarios de la Novena Compañía de Bomberos de Talca, que vio parte de su cuartel desplomado por los vientos.

Fuertes vientos se registran en regiones

En Curanipe, la lluvia fue acompañada por ráfagas que superaron los 80 kilómetros por hora, con una intensidad que incluso dificultaba el uso de paraguas.

Los mayores registros de viento se concentraron en Talcahuano, con ráfagas de 178 kilómetros por hora. Le siguieron Concepción con 118 km/h, Coronel con 117 km/h y Valparaíso con 105 km/h.

En tanto, un accidente fatal ocurrió en la ruta Nahuelbuta, cuando un trabajador fue impactado por un árbol caído.

Además, en La Serena una grúa colapsó sobre una casa debido a la fuerza del viento.