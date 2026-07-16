Ni el fuerte viento ni la arena lo frenaron: Captan a hombre haciendo shadow boxing junto a sus mascotas en las dunas de Concón

16 jul. 2026 - 10:22 hrs.

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¿Qué pasó?

En el marco del sistema frontal que afecta a la zona centro sur del país, una persona protagonizó un particular momento sobre las dunas de Concón, en la región de Valparaíso, el que quedó registrado en un video.

La residente de un edificio del sector de Costa de Montemar grabó desde su balcón a un individuo solitario realizando una actividad deportiva junto a sus mascotas, sin importarle el frente de mal tiempo.

Hombre practicaba shadow boxing en medio de fuerte viento

En las imágenes se ve a un hombre practicando shadow boxing, un ejercicio típico de los deportes de combate en el que se pelea contra un oponente imaginario.

A pocos metros, dos perros blancos corrían y jugaban. Ellos eran la única compañía del hombre. Todo esto, en medio de mucha arena que era arrastrada por el viento.

Aunque en el video no se logra apreciar con claridad si estaba lloviendo, lo cierto es que en ese sector durante la jornada sí se han registrado precipitaciones.

Así lo pudo comprobar el periodista Karim Butte, quien despachó desde ese mismo lugar para el matinal Mucho Gusto durante la mañana. Además, fue en este mismo espacio en donde se exhibió el video.