Anuncian nuevo prefijo para llamadas estatales: Revisa cuál es el número que regirá desde 2027

04 jun. 2026 - 15:02 hrs.

En un esfuerzo crucial por combatir el acoso telefónico, frenar las estafas y devolverles la seguridad a los usuarios, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) anunció una importante actualización a su marco normativo de numeración.

La gran novedad de esta medida es la creación del prefijo 702, un dígito exclusivo que identificará las llamadas realizadas por organismos del Estado.

Esta modificación se publica en el Diario Oficial el viernes 5 de junio. Con esto, la institución busca consolidar su agenda de seguridad tras evaluar más de 10 meses de operación del sistema telefónico.

El nuevo prefijo 702: certeza para las llamadas del Estado

El prefijo 702 nace con un propósito claro: garantizar a los ciudadanos que la llamada que reciben proviene de una fuente oficial. Este bloque será de uso exclusivo para llamadas masivas de órganos de la Administración del Estado, tales como ministerios, municipalidades, hospitales públicos, entre otros.

Al ver el número 702 en sus pantallas, las personas sabrán de inmediato que se trata de una comunicación relevante y legítima.

Respecto a este hito, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, destacó: "Anunciamos el nuevo prefijo 702 para llamadas masivas originadas desde instituciones públicas, que sin duda brindarán mayor certeza a las personas para responder atenciones tan importantes como las relacionadas a salud, apoyo social, seguridad y educación, entre otras".

Tras su publicación en el Diario Oficial, comenzará un proceso de implementación paulatina, proyectándose que el prefijo 702 entre en vigencia definitiva a partir de marzo de 2027.

Reordenamiento de los prefijos 600 y 809

Junto con el nacimiento del 702, la Subtel redefinió los prefijos ya existentes para terminar con las confusiones y el spam:

Prefijo 600 (llamadas solicitadas e informativas)

A partir del viernes 5 de junio, se destinará exclusivamente a llamadas masivas que hayan sido solicitadas expresamente por el usuario para fines informativos, de soporte o por contratos vigentes.

Queda estrictamente prohibido usar el 600 para ventas, publicidad o promociones no requeridas. La idea es que la ciudadanía recupere la confianza en este número y sepa que es seguro contestar.

Prefijo 809 (llamadas no solicitadas y publicidad)

Este número mantiene su vigencia para aquellas comunicaciones masivas de carácter publicitario o comercial que no cuentan con la solicitud directa del usuario ni tienen una relación contractual vigente.

¿Qué pasa con las cobranzas y las llamadas uno a uno?

La actualización normativa también aclara el panorama para otros sectores. Siguiendo las directrices de la Corte Suprema, las llamadas de cobranza extrajudicial quedan totalmente excluidas del uso de los prefijos 600 u 809.

No obstante, estas comunicaciones seguirán rigiéndose de forma estricta bajo la fiscalización de Subtel y el Sernac en cuanto a horarios y condiciones.