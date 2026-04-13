Carabineros detiene a dos sujetos en Colchane: Usaban retroexcavadora para habilitar pasos ilegales

13 abr. 2026 - 13:45 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros de la Sección O.S.7 de Iquique detuvo a dos personas en la comuna de Colchane, en la región de Tarapacá, tras ser sorprendidas utilizando maquinaria para habilitar pasos ilegales en la frontera.

De acuerdo con información policial, se trata de dos ciudadanos de nacionalidad boliviana, de 31 y 43 años. Uno de ellos “cuenta con antecedentes penales por contrabando”.

Se incautó una retroexcavadora

Según detalló la institución, el procedimiento se realizó en conjunto con personal de la Subcomisaría de Colchane y un equipo multidisciplinario de unidades especializadas de la región.

“Carabineros de la subcomisaría Colchane, junto con un equipo multidisciplinario de las unidades especializadas de la región, incautaron una retroexcavadora que era utilizada para despejar terrenos y habilitar de forma ilegal pasos no autorizados”, informó la institución.

Carabineros

Uso de maquinaria para delitos fronterizos

En ese contexto, desde Carabineros explicaron que este tipo de maquinaria es utilizada por organizaciones delictuales para facilitar el traslado de mercaderías de contrabando y sustancias ilícitas a través de pasos no habilitados.

El hecho fue detectado durante un patrullaje preventivo en el sector fronterizo de Colchane, instancia en que el personal policial observó los trabajos realizados con la maquinaria.

Tras ello, se procedió a la incautación de la retroexcavadora, marca MF, modelo 750, presuntamente utilizada para la comisión del delito.

Respecto a la situación judicial de los imputados, se informó que ambos detenidos “pasarán a control de detención”, quedando a disposición de la justicia.

Carabineros de la Sección O.S.7 Iquique en la comuna de #Colchane ?? logra la detención de dos personas Bolivianas por Contrabando de Vehículo quienes utilizaban una maquinaria para cubrir las zanjas y habilitar pasos en la frontera de nuestro país ??#CarabinerosdelCentenario pic.twitter.com/WZ6YCaGXgY — Carabineros Región de Tarapacá (@CarabTarapaca) April 13, 2026

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