Sismo sacude la zona norte del país: Conoce la magnitud y epicentro del movimiento telúrico
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este lunes 30 de marzo se registró un sismo de magnitud 4,6 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 05:25 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 80 kilómetros al suroeste de Pisagua, a 26 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
Leer más de