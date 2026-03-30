Sismo sacude la zona norte del país: Conoce la magnitud y epicentro del movimiento telúrico

30 mar. 2026 - 05:34 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este lunes 30 de marzo se registró un sismo de magnitud 4,6 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 05:25 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 80 kilómetros al suroeste de Pisagua, a 26 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.