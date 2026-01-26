"Chilena nos desalojó con amenazas": Turista argentino denuncia que fue obligado a abandonar estacionamiento que ya había pagado

26 en. 2026 - 17:34 hrs.

¿Qué pasó?

A través de sus redes sociales, un argentino denunció que una chilena lo desalojó de un estacionamiento con amenazas en medio de las vacaciones que estaba disfrutando en Viña del Mar.

El argentino publicó un audio en el que se le puede escuchar incrédulo ante la petición de una mujer que le pide que le devuelva el estacionamiento, pese a que él ya había pagado por su uso.

Eso sí, en la conversación se estipula que la chilena le devolvería parte del dinero ($50 mil) que, según ella, "es más de lo que debería devolverle".

"Mis primos son demasiado agresivos"

"Necesitamos el estacionamiento sí o sí y no te voy a devolver los $100.000 porque eso ya sería aprovecharse, tú estuviste dos días de lo más seguro con tu auto, te devuelvo más de lo que debería devolverte", dice la mujer.

En la publicación, se escucha a la chilena haciendo una clara amenaza, diciéndole que llamaría a su marido y a sus primos, subrayando que no quiere llegar a eso porque "mis primos son demasiado agresivos".

"Así es que sería bueno que saques el auto tranquilamente y en paz", agrega. En la descripción de la publicación, el argentino indicó que "chilena nos desalojó con amenazas. Obvio que tuve que dejarla, no estoy para problemas así en vacaciones".