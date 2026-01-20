Repartidores de delivery fueron a ayudar a damnificados en Penco: "Estamos aportando un granito de arena"

20 en. 2026 - 09:36 hrs.

¿Qué pasó?

Un registro en redes sociales dejó en evidencia la ayuda de repartidores de delivery a los damnificados por los incendios en Penco, región del Biobío, comuna que desde el fin de semana es afectada por la emergencia.

A través de un video en Instagram, un usuario llamado Julio César Rejón compartió el momento en que uno de los trabajadores de delivery, Melvin Mujica, estaba en terreno prestando ayuda.

"Hay que ayudar de corazón"

El repartidor, de nacionalidad venezolana, se reunió con un grupo de compatriotas y señaló que "estamos aquí apoyando de corazón, haciendo un granito de arena, ya que nos dieron permiso a subir a lo más cercano del cerro, para llevarles agua a los cuerpos policiales y bomberos".

"Todos somos venezolanos los que vinimos a ayudar y todos somos hermanos. Hay que ayudar de corazón. Nos sale del corazón a nosotros mismos", sostuvo.

Por último, indicó que "todos los que estemos aquí, venezolanos, chilenos, tenemos apoyo y la oportunidad de venir para acá a Penco. Ayudemos a la gente. Estamos aquí, resolviendo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julio Ce?sar Rejo?n (@julitotecuenta)

