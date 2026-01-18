Gobierno confirma 16 muertos por incendios forestales en Biobio y Ñuble

18 en. 2026 - 12:01 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó que hay 15 fallecidos en la región de Biobío a raíz de los incendios forestales que afectan a la zona.

Esto se suma a lo anunciado minutos antes por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respecto a una persona que perdió la vida en la comuna de Bulnes, región de Ñuble.

Víctimas fatales ya han sido identificadas

El secretario de Estado explicó que las víctimas fatales ya han sido identificadas, y actualmente "se están adoptando las medidas conjuntamente con el fiscal de flagrancia para aislar el sitio del suceso".

Respecto a las zonas exactas a las cuales pertenecen los fallecidos, declaró que "por razones de prudencia no las vamos a transmitir públicamente, porque la policía se encuentra trabajando en este momento ahí".

La autoridad agregó que, de momento, la información que tienen es que las personas que han perdido la vida son civiles.

"Vamos a ir entregando información en la medida que esta sea confirmada oficialmente" por las instituciones correspondientes, añadió la autoridad.

Gobierno llamó a respetar las alertas de evacuación

Cordero aseguró que las víctimas fueron halladas al interior de sus viviendas. "Son personas que han sido encontradas en el lugar de despliegue del incendio", comentó.

Por ello, hizo un llamado a obedecer las solicitudes de evacuación: "En la madrugada se despacharon poco más de 87 alertas SAE. Es clave que las personas las cumplan una vez que las reciben".

