Temblor afecta a la zona centro norte: ¿Cuál es la magnitud y el epicentro del sismo?

05 nov. 2025 - 03:38 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 3,1 se registró durante la madrugada de este miércoles en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 3:14 horas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 90 kilómetros al noreste de Paihuano, a 127 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

