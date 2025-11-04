SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras nuevo temblor en Isla de Pascua

04 nov. 2025 - 23:16 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile este martes, luego de un temblor de magnitud 5,1 registrado en Isla de Pascua.

¿Qué dijo el SHOA por el temblor?

"Las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", informó el SHOA.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el SHOA, el temblor se produjo a las 23:00 horas y tuvo su epicentro a 964 kilómetros al sur de Isla de Pascua.