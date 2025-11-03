A dos semanas de las elecciones: Respaldo de Mario Desbordes a un candidato republicano tensiona a Chile Vamos

03 nov. 2025 - 08:00 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (Renovación Nacional), entregó su respaldo público al diputado Álvaro Carter (Partido Republicano) en su candidatura para ser reelecto por el distrito 12.

El espaldarazo del jefe comunal de Chile Vamos se concretó el fin de semana y quedó registrado en un video de campaña del actual parlamentario, miembro de la bancada que apoya a José Antonio Kast en su carrera a La Moneda.

"Si yo votara acá, votaría Álvaro Carter. Fuimos diputados juntos, lo conocí en el Congreso: trabajador, inteligente y estudioso, jugado por la gente, por los temas sociales, de defensa y seguridad", señala Desbordes en el video. "Le pido a la gente de este distrito que siga apoyando a este gran diputado y lo reelijan con una gran votación", suma.

Respaldo de Desbordes a Carter tensiona a Chile Vamos

Por su parte, Carter valoró "el tremendo gesto que ha realizado el alcalde Mario Desbordes. Siendo de partidos diferentes, no dudó ni un segundo en cruzar y ofrecerme su colaboración. Él tiene sumamente claro que hoy necesitamos un proyecto en común y trabajar en equipo para derrotar a este mal Gobierno".

Se trata de un apoyo que tensiona al bloque político que sostiene a la candidata presidencial Evelyn Matthei, a menos de dos semanas de las elecciones.

Chile Vamos no logró llegar a una lista parlamentaria única con Republicanos, por lo que el respaldo de Desbordes a Carter se produce en plena campaña de su compañera de tienda, Ximena Ossandón, también por el distrito 12.