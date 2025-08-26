Por hasta 6 horas: Cortes de luz afectarán a sectores de cuatro comunas este martes
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
La compañía Enel programó una serie de cortes de luz en sectores acotados de cuatro comunas de la Región Metropolitana para la jornada de este martes 26 de agosto. La medida, que responde a trabajos en el tendido eléctrico, está prevista para extenderse por hasta seis horas en algunos casos.
Los detalles de estos cortes están disponibles a través del sitio web de Enel, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.
¿Dónde se cortará la luz este martes?
Recoleta: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas de este martes.
Providencia: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas de este martes.
Quinta Normal: Desde las 9:00 hasta las 13:00 horas de este martes.
La Florida: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas de este martes.
