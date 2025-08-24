Comunas aledañas tendrán corte de luz este domingo: Revisa los sectores que no tendrán suministro y por cuánto tiempo
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este domingo 24 de agosto en la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en dos comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta seis horas en algunas comunas.
¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este domingo 24 de agosto?
En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Pudahuel y Estación Central.
Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que será por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.
Corte de luz en Pudahuel
Corte de luz en Estación Central
Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de, "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".
Además, aclaran que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".
