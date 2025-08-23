Seis comunas de la RM tendrán cortes de luz este sábado: Estos sectores estarán sin suministro por hasta seis horas
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este sábado 23 de agosto en la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en seis comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta seis horas.
¿En qué comuna de Santiago se cortará la luz este sábado 23 de agosto?
En concreto, la comuna de la Región Metropolitana afectadas por el corte será Conchalí, Independencia, Providencia, Vitacura, La Florida y San Miguel.
Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que será por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.
Corte de luz en Conchalí
Corte de luz en Independencia
Corte de luz en Providencia
Corte de luz en Vitacura
Corte de luz en La Florida
Corte de luz en San Miguel
Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de, "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".
Además, aclaran que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".
