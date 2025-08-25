Por más de 5 horas: Enel confirma cortes de luz en sectores de 10 comunas de la Región Metropolitana

25 ag. 2025 - 00:10 hrs.

¿Qué pasó?

Enel confirmó una serie de cortes de luz en sectores acotados de 10 comunas de la Región Metropolitana para este lunes 25 de agosto. La medida forma parte del plan de trabajos programados por la compañía y está prevista para extenderse por más de cinco horas en algunos casos.

Los detalles de estos cortes están disponibles a través del sitio web de Enel, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

¿Dónde se cortará la luz este lunes?

Las Condes: Desde las 9:30 hasta las 10:30 horas.

Desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.

Desde las 15:30 hasta las 16:30 horas.

Desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

La Reina: Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas.

San Joaquín: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Recoleta: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Cerro Navia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Pudahuel: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

