¿Seguirá lloviendo?: Revisa las zonas que esperan precipitaciones este domingo 24 de agosto

23 ag. 2025 - 08:30 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo al reporte de la Dirección Meteorológica de Chile, se espera que algunas regiones del país reciban lluvias durante la jornada del domingo 24 de agosto.

Zona insular

El archipiélago de Juan Fernández contará con cielos con nubosidad en todo el día. Se esperan temperaturas de 11 y 15° de mínima y máxima, respectivamente. En cuanto a lluvias, no están pronosticadas para este domingo.

Rapa Nui, por su parte, tendrá cielos con nubosidad y las temperaturas irán entre los 17 y 22°. Durante la jornada dominical se espera que las lluvias se extiendan desde la madrugada hasta la mañana.

Zona central

La zona centro estará exenta de precipitaciones para este domingo, pero se espera que bajen las temperaturas, llegando a -3° en sectores como Rancagua.



Zona sur

La zona sur espera días nublados y temperaturas mínimas que llegarán a hasta 1°. Las lluvias arribarán a Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique, Torres del Paine y Punta Arenas.

¿Lloverá en Santiago este domingo?

Finalmente, y de acuerdo a Meteorología, la capital del país amanecerá con cielos despejados, los que variarán a nubosidad parcial durante la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los -1 y 16° C.

Para este domingo 24 de agosto no se esperan chubascos en el Gran Santiago.

