Casa en Valparaíso al borde del derrumbe por socavón: Llevan 3 años con su casa "colgando en el aire"

22 ag. 2025 - 18:06 hrs.

¿Qué pasó?

El intenso sistema frontal que afecta a la zona central del país dejó al descubierto la dramática situación de una vivienda que, desde hace tres años, se encuentra colgando al borde del cerro Larraín, en Valparaíso, con riesgo inminente de derrumbe cada vez que llueve.

"Nuestra casa quedó colgando en el aire"

Karen, una de las residentes de la casa, contó a Meganoticias que todo se remonta a 2020, año "en el que nos dimos cuenta de que esta terraza estaba hundiéndose. Luego, en 2022 sucedió el primer derrumbe parcial, cuando el muro se tumbó hacia el lado exterior de nuestro patio".

Después, en 2024 hubo un derrumbe total en el mismo lugar, lo que provocó que "nuestra casa quedara colgando en el aire, literal".

La mujer explicó que el socavón se produjo por culpa de su vecino, a quien curiosamente le vendieron el terreno de al lado en 2018.

El problema es que el vecino comenzó a construir una casa y una cava para un negocio de cervezas, dejando un socavón justo debajo de la casa de Karen tras derrumbar un muro que dividía ambos terrenos y que afirmaba la casa. En la actualidad, se desconoce el paradero del sujeto.

Millonarios arreglos

Consultada sobre una posible solución para evitar un inminente derrumbe, la mujer sinceró que "no podemos entrar con maquinaria ni nada, además es demasiado grande la inversión de dinero: alrededor de 100 a 200 millones de pesos". En tanto, una medida alternativa de "parche" tiene un valor de $10 millones, detalló Karen.

Por esa razón, parte de la familia de la mujer se fue de la casa que construyeron hace 48 años, aunque ella aún se mantiene viviendo ahí con su madre.

"En estos momentos estamos en una demanda, tenemos que hacer nuevamente el muro que afirma la casa, ese cuesta como $200 millones. Es de 20 metros por 6 de largo", concluyó.