Daños en 76 viviendas, 275 aislados y 12 mil clientes sin luz: Senapred entrega balance por sistema frontal en zona centro y sur

23 ag. 2025 - 07:35 hrs.

¿Qué pasó?

Senapred entregó un balance del sistema frontal que en los últimos días afectó a 10 regiones de la zona centro y sur del país, dejando lluvias y también nieve. En el reporte se dio cuenta del número de damnificados, daños a viviendas y clientes sin luz.

Personas aisladas, daños a viviendas y clientes sin luz

De acuerdo al último reporte del organismo, emitido a las 06:15 horas de este sábado, siete personas resultaron damnificadas, cinco de ellas en la región de Ñuble y dos en O'Higgins. En tanto, se registró un total 275 aislados, 143 correspondientes a La Araucanía y el resto a Ñuble.

En cuanto a la afectación de viviendas, 96 a nivel nacional tuvieron daños menores: 66 en la Región Metropolitana, 19 en Valparaíso y 11 en O'Higgins. Solo una vivienda en O'Higgins y otra Ñuble resultaron con daños mayores.

Por otra parte, según los antecedentes proporcionados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), hasta la hora en la que se publicó informe se reportaban 12.158 clientes sin suministro eléctrico en las regiones por donde pasó el sistema frontal.

En concreto, la región más afectada corresponde a Biobío, con 6.150 personas sin luz; le siguen La Araucanía con 1.939; en Valparaíso, se registraron 1.371 clientes sin suministro eléctrico; y en la Región Metropolitana, 1.013.

Además, se informó que, en virtud del frío extremo que se ha pronosticado, el Ministerio de Desarrollo Social determinó extender el Código Azul hasta el domingo 24 de agosto en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule, a fin de reforzar el apoyo a las personas en situación de calle.

